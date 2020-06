Las redes sociales estallaron a partir de la reaparición de Anonymous ante la denuncia de corrupción en la policía de Estados Unidos. La agrupación comenzó a difundir polémica información sobre importantes figuras del país y conmocionó al mundo.

Si bien los documentos difundidos por la agrupación de ciberactivismo trata temas serios como la corrupción, redes de pedofilia y asesinatos, muchos usuarios aprovecharon el boom por los enmascarados para compartir cualquier tipo de mensajes e información.

La máscara que caracteriza a la agrupación.

En las últimas horas fueron creadas en Twitter varias cuentas falsas a nombre de la sociedad de anónimos en las que se postean comentarios originales con alguna beta de humor.

.

Entre la ocurrencia de revelar datos sobre personalidades de la farándula, una de las cuentas apócrifas compartió una intimidad de Lizy Tagliani y ella no tardó en reaccionar.

"Lizy Tagliani es hombre", aseguró el perfil "Argetoanonymus". Lejos de ofenderse por el desafortunado comentario, la conductora lo tomó con humor y respondió: "Noooooooooo me vengaré, has descubierto mi secreto mejor guardado. Bueno se ve que algún día no lo guarde tan bien".

Enseguida, la capocómica recibió decenas de comentarios de sus seguidores que celebraron su gran sentido del humor ante ese mensaje.