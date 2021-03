Para sorpresa de todos, Anita Pauls anunció en sus redes sociales que se encuentra en la dulce espera. Con un video que publicó en su cuenta de Instagram, la actriz comunicó la gran noticia: “Feliz de anunciar: se viene la bendi (bendición)”. En la secuencia se la puede ver en lo que parece ser el backstage de una producción fotográfica donde resalta su pancita de embarazada.

En pocas horas, la publicación se llenó de mensajes de felicitaciones y alegría por la llegada de su primer hijo. Entre los comentarios se destacaron el de colegas como Nancy Dupláa y Mónica Antonópulos.

La hija de Mirta Busnelli se encuentra radicada en Los Ángeles desde principios de 2020. La artista viajó a Norteamérica para lanzar su carrera en los Estados Unidos, pero al poco tiempo se encontró con la pandemia del coronavirus, la cual había paralizado la industria. De todos modos, allí terminó encontrando el amor. Pauls se trasladó a California, lugar donde conoció al padre de su hijo, Brian.

La hermana de Gastón y Nicolás Pauls comenzó su romance en plena cuarentena e incluso se animó a convivir con el personal trainer. “Feliz, feliz y agradecida por el mejor entrenarido que existe. Sos mi persona favorita, mi bestie, mi bestia, con quien paso las 24 horas y aún así́ can’t get enough, quien me hace más blessed cada día que pasa. Despertar al lado tuyo es lo mejor del mundo, pero después empieza el día y todo se pone even better. Gracias por este año maravilloso y tu práctica constante para hacerme una bendición. Gracias Universo ya no pido más”, manifestó en uno de sus posteos donde dejó en claro que la relación iba en serio.

Lejos de quedarse en el molde, la pareja avanzó a paso firme y hace algunos meses apostaron al matrimonio. “Lo que más quería en la vida era encontrar al amor de mi vida y tener una familia. Es uno de mis sueños más grandes. Nos casamos a finales de agosto, después de mi cumple, que es el 21. Me llevó a una isla que queda cerquita para hacer submarinismo y después nos casamos”, declaró la actriz tiempo atrás en diálogo con La Nación.

“Esta cuarentena me sirvió para bajar un cambio con respecto a lo laboral y enfocarme en mi vida amorosa, y hacer que la relación crezca. Antes era más evasiva y si me salían trabajos me iba y no me aferraba a las personas porque sabía que todo el tiempo estaba viajando y la relación se podía terminar en cualquier momento. La pandemia me sirvió para muchísimas cosas. Crecí mucho en mi vida amorosa”, concluyó.