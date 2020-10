A una semana de obtener su resultado positivo en coronavirus, Ángela Leiva contó a través de sus redes sociales que se encuentra internada debido a complicaciones derivadas por el virus.

La participante del " Cantando 2020" contrajo la enfermedad junto a su compañero en la pista, Brian Lanzelotta y su coach Natalia Cociuffo y los tres permanecen alejados del programa y en completo aislamiento. El pasado 17 de octubre la cantante confirmó a través de su cuenta de Twitter que su hisopado dio positivo y comenzó la etapa de recuperación.

"Bueno, paso a confirmar mi resultado positivo de covid 19, quédense tranquilos que estoy bien!! Le mando un beso y abrazo enorme a mis compañeros Brian Lanzelotta y Natu Cociuffo", escribió para informar a todos sus fanáticos.

Días después compartió cuáles eran algunos de sus síntomas: "Tuve síntomas leves, un poco de fiebre y tos, dolor de cuerpo, perdí el olfato totalmente, el gusto. Tengo el pecho un poco tomado, estoy con nebulizaciones. Pero lo que más me afectó es el aislamiento, porque no me lo esperaba. Y creo que parte de los que siento en el pecho es un sentimiento de bronca. Estuve enojada con la situación, porque además quería hacer el homenaje a Gilda en el Cantando".

Sin embargo en la mañana de este lunes, Leiva confirmó que permaneció internada durante todo el fin de semana y especuló que tal vez el martes reciba el alta. "Hola a todos!!! quiero contarles que estuve todo el finde internada a causa de una neumonía por Covid 19, gracias a Dios nada grave pero me internaron para tenerme controlada, creo que mañana me voy a casa!! Gracias a todos por preguntar, los amo!!", manifestó animada en su Twitter.

El reality de El Trece es uno de los ciclos televisivos que mayor número de contagios registra entre sus participantes entre los que se encuentran Charlotte Caniggia, Lola Latorre y Lucas Spadafora. Después le sigue "MasterChef Celebrity" con El Polaco, Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui entre quienes contrajeron la enfermedad.