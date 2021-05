Ángela Leiva atraviesa días difíciles en este momento de su vida. Es que en las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Carlos Varela, su mánager, que se encontraba internado en terapia intensiva.

Ahora, recuperada de la dolorosa noticia, la cantante de cumbió compartió conmovedoras palabras a modo de homenaje y las acompañó de algunas fotos que se tomó junto a quien apodó como "El Viejo". "Y con tus años muy bien puestos tuviste que acostumbrarte a trabajar con una pendeja de mier... como yo, que con su despiste uno de esos primeros días que empezamos a trabajar te dijo: 'Carlos, ¿te puedo decir viejo? Porque se me hace mucho más fácil que decir tu nombre'... ¡Jaja qué atrevida, qué mal educada! Pero vos sabías que era un apodo con amor, no te gusto un carajo (como buen calentón que eras), pero después te acostumbraste y todo el mundo te llamo de la misma manera", comenzó a contar sobre el origen del apodo que le puso a su representante.

.

En ese sentido, recordó el comienzo de su vínculo con él. "3 años pasaron de ese día que nos conocimos, no fue amor a primera vista, pero si fuiste el preferido desde ese día. En ese momento no me hizo falta conocerte mucho más, porque tus ojos ya me buchoneaban la maravillosa persona que eras. Llegaste en el momento más caótico de mi vida, llena de miedos, de desconfianza, de dolor, me agarraste de la mano y me llevaste por el camino correcto, haciendo de mis dolores también los tuyos, poniendo tu cuerpo y tu sabiduría me enseñaste qué era realmente lo correcto, que sí se podía ser honesto y apasionado, que sí se podía ser un amigo y un mánager, que esa combinación tambien podía ser real", destacó.

"Me es inevitable escribir esto y no llorar, pero no son esas mismas lágrimas que vos secaste hace unos años, son lágrimas de amor y felicidad, porque te voy extrañar tanto Viejo, porque sos irreemplazable.

A todos les deseo q alguna vez tengan un Carlos Varela en sus vidas. Gracias viejo, gracias", cerró conmovida.

Ángela Leiva también atraviesa un duro momento familiar: su padre Eduardo se encuentra en coma farmacológico tras haber superado un cáncer y contagiarse de coronavirus. "Hoy lo tenemos ahí internado, entubado y en coma farmacológico. Está luchando", detalló en el ciclo "Lo de Mariana". Y cerró angustiada: "Lo conté como un ejemplo de vida porque no es fácil luchar contra un cáncer. Mi mamá falleció de cáncer. Sé lo que es y me gusta contar las cosas lindas también que me pasan. Y, acto seguido, me pasa esto con mi viejo; fue un baldazo de agua fría".