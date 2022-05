Desde que llegó a la Argentina, Ricardo Montaner se está peleando con el periodismo local. Sucede que, en primera instancia, desmintió una información de Laura Ubfal y la acusó de "hablar tonterías" y luego tuvo una tensa entrevista con el movilero de " LAM" al arribar al país donde acusó sentirse "incómodo".

.

Ahora, disparó contra Ángel de Brito y su programa "LAM" nuevamente. Luego de que sus hijos, Ricky y Mau, se mostraran visiblemente enojados en una nota para el programa desde la entrega de premios Martín Fierro 2022, Montaner padre se descargó en su Twitter.

"Ejemplo de gente tonta 'periodismo' tonto… Se llama ' LAM' o algo así. Viven en #Argentina el país de #Spinetta #Charly #Diego #Borges #Sabato #Sabatini #Messi #Tinelli #Susana #Mirta #Sandro #Cerati #Mores", escribió el cantante.

Ricardo Montaner, durísimo con LAM.

Rápidamente, Ángel reaccionó y no tardó en contestarle. Muy picante, le escribió: "No estás a la altura de ninguno de nuestros artistas mencionados. La soberbia es un pecado capital. Saludos Cachita".

La respuesta de Ángel de Brito a Ricardo Montaner.

Los Martín Fierro 2022 también trajeron otros escándalos y reconciliaciones. Por ejemplo, se lo vio a De Brito bailando con la China Suárez. Ángel de Brito dijo que estuvieron hablando en el After Party de los premios y le dijo que era muy soberbia, y ella respondió que no lo creía así. Luego de la "reconciliación", "la China Suárez no se me despegaba", dijo el conductor de " LAM".

¡Mirá el video de Ricardo Montaner!