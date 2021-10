Pocos días después de que Ángel de Brito revelara que Mauro Caiazza solo da entrevistas si no le preguntan sobre Jimena Barón, el escándalo estalló en Twitter con el filoso intercambio que tuvieron el conductor y el bailarín.

"Mauro Caiazza acepta entrevistas con la condición que NO LE PREGUNTEN por Jimena Barón", había compartido el conductor de "Los Ángeles de la Mañana". Por la misma red, el exnovio de "La Cobra" respondió: "No acepte la entrevista cuando supe que era para vos o para tu gente porque todo lo que dicen es mentira y porque tu programa me vale verg…".

.

Ante el mensaje de Caiazza, el jurado de "ShowMatch: La Academia" explotó de la indignación y no dudó en contestarle: "¡Hola estúpido! Jamás te pedí una nota. Conté una anécdota. Debería darte vergüenza ser un mantenido por Jimena Barón. Mantenido inútil".

Hola estupido! Jamás te pedí una nota. Conté una anécdota. Debiera darte vergüenza ser un mantenido por @baronjimena

Mantenido inútil https://t.co/efIFndrtCv — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 4, 2021

Enojado por el insólito mensaje del bailarín, el periodista disparó reiteradas veces contra Caiazza: "Un pobre imbécil. Que le pague los viajes por el mundo a La Cobra" y "Y a este estupido por qué se lo conoce mínimamente?". Además, el comunicador mostró su agotamiento mediático: "Me cansé de las formalidades. Váyanse todos a caga...".

.

Un pobre imbecil.

Que le pague los viajes por el mundo a La Cobra https://t.co/atapGPPIDS — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 4, 2021 Y a este estupido por qué se lo conoce mínimamente? https://t.co/2tW8rkeoJt — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 4, 2021 .

Me canse de las formalidades. Váyanse todos a cagar. — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 4, 2021 .

Finalmente, De Brito cerró el descargo mega picante: "¿Quién mier... se cree que es este bailarín del montón? Mascando fama de una mina. Estupido".