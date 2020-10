Ángel de Brito no se guardó nada y no tardó en contestarle a Esmeralda Mitre tras manifestar que renunció al " Cantando 2020" por decisión propia en vez de perder en un duelo telefónico contra Lizardo Ponce.

La figura habló con el periodista Juan Etchegoyen y explicó su situación: "La decisión la tomé yo una semana antes, y fue muy triste, me dio mucha pena porque yo sé que me necesitaban mucho. Ellos no superaban los dos dígitos del rating y conmigo si los superaban, y es más, llegaron a los 14 puntos de rating cuando no superan los 10".

Esmeralda Mitre y Nell Valenti fueron eliminados del certamen en un duelo contra Lizardo Ponce y Lucía Villar

"Y yo entendía que era muy difícil para ellos que yo me fuera, pero realmente me había bajado la persiana. Es como cuando cortás con un novio y de repente no hay retorno, y dije bueno, hasta acá llegué porque yo me dedico a ésto. Me dedico a cantar, me dedico a actuar y tenía que soportar que gente resentida estuviera diciendo barbaridades de mí en la cara", dijo la actriz en el audio.

Pero el conductor de "Los ángeles de la mañana" reaccionó a la polémica declaración de la hija de Bartolomé Mitre cuando un seguidor le preguntó: “¿A Esmeralda la rajó el público o renunció? Porque anda diciendo que renunció al Cantando”. Con ironía, el periodista expuso su verdad: "Yo renuncié a un Oscar".

La historia que compartió Ángel de Brito sobre la polémica

