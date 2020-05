La "convivencia parental" de Jimena Barón y Daniel Osvaldo revolucionó a la farándula argentina. Las redes sociales se dividieron entre las personas que apoyaron a la actriz por estar feliz con Momo y el futbolista, mientras que otros recordaron los malos tratos que la mediática dio a conocer en su momento, como la denuncia por violencia que le efectuó, y con ellos creó temas como "La Tonta" y "La Cobra".

Pero el que se indignó con la cantante fue Ángel de Brito, quien fue muy crítico en su ciclo radial "El Espectador". "Me sorprendió, sabía que tenían buena relación pero lo que pensaba es ¿para qué mostrarlo tanto?, ¿qué necesidad de estar mostrándolo? Porque después termina en tratamiento psiquiátrico cuando la critican en los programas", anunció.

"Para los que no saben, Jimena llevó al hijo a la casa del padre. Ese padre ¿te acordás que fue denunciado por violencia y por no mantener a sus hijos? Detalles… Mejoró la relación y el pibe le dijo que quería que se quede. Incomprobable", agregó filoso.

La ex pareja se sigue mostrando cariñosa en las redes.

Mientras que también opinó si la ex pareja tuvo encuentros sexuales. Al respecto advirtió: "No creo. No lo sé, pero ella se ocupó de contarnos que tienen habitaciones separadas. O sea, nos hizo todo el relato. Después cuando la critican en los programas se enoja pero ella misma expone".

"Es de la misma ‘marca’ que unas cuantas famosas que exponen toda su vida y al primer cuestionamiento saltan con cualquier pavada. No sé si vuelven, podés esperar cualquier cosa de los dos. Me da muy hecho para el afuera todo, así que me aburrió", concluyó lapidario.