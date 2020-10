Martín Cirio, conocido como "La Farona", está en el ojo de la tormenta desde que se descubrieron muchos tuits del pasado en el que hace chistes sobre abuso sexual infantil. Fue criticado y "cancelado" por miles de personas en las redes, y en los medios. Uno de ellos fue Ángel de Brito, que no tuvo piedad a la hora de expresarse sobre el influencer.

El escándalo comenzó cuando Cirio acusó en Twitter al cantante El Dipy de interpretar canciones con contenido que incita a la pedofilia, en tiempos en los que era vocalista de "El empuje". Pero el músico no se quedó callado y rápidamente le contestó publicando algunos tuits fuertísimos que generaron gran repudio.

Al Dipy se le sumaron muchos usuarios con más publicaciones del youtuber. Rápidamente fue acusado de "pedófilo" y a las pocas horas, "La Faraona" hizo un descargo en el que admitió que estuvo mal en hacer en esos chistes, pero que de ninguna manera esos significaba que fuera un criminal.

A pesar de sus disculpas, el asedio no disminuyó y hasta algunos periodistas opinaron al respecto. Ángel de Brito contestó algunas preguntas en Instagram y obviamente fue indagado sobre el tema.

.

"Tema Martín Cirio en LAM. No naturalicemos estos 'chistes'", le dijo una seguidora. "Me gustaría que el lunes estuvieran todos los involucrados y los especialistas. Algunos prefirieron hasta ahora no hablar", respondió.

La primera historia de De Brito.

Otro usuario le preguntó directamente que opinaba sobre los tuits, a lo que el conductor sentenció: "Un horror... Es apología de la pedofilia".

La sentencia del periodista.

Vale recordar que hace algunos días Jorge Rial había hablado sobre Martín en términos similares e hizo una terrible acusación: "¿Ya caducó ese ser nefasto llamado La Faraona? Tuvo cómplices que son de la misma calaña".

En la publicación de twitter subió una foto del show por streaming que había hecho junto a Yanina Latorre, su hija Lola, Santiago Maratea, Lizardo Ponce y Lucas Spadafora.