Marcelo Polino criticó a "LAM" por el bajo rating que está teniendo desde que arrancó. En su programa radial, afirmó que el nuevo formato nunca repuntó y diferentes usuarios de Twitter comenzaron a atacarlo. Frente a esto, Ángel de Brito decidió salir a responderle.

El ex jurado de "ShowMatch: La Academia", ante los comentarios de su colega, respondió: "Polino está resentido porque fracasó como conductor en El Trece a la tarde y en el horario de "LAM" en América. Se quedó fuera del jurado del "Cantando 2020" y ahí empezó a atacar a Marcelo Tinelli".

.

Asimismo, el amigo de Andrea Taboada siguió respondiéndole al ex jurado de "Bailando por un sueño". Y agregó: "Cuando hizo "Los especialistas del show" en El Trece me pidieron por favor que les preste a Yanina Latorre de panelista, le pusieron todo el Bailando a disposición y fracasó".

Por el momento, el ex panelista de "Flor de equipo" no salió a decir nada más respecto a su ex compañero de trabajo. Además, ambos siempre tuvieron una buena relación, a pesar de las diferencias que tenían frente a cámara.

Ángel de Brito y Marcelo Polino cuando trabajaban juntos.

Así también trataron de falso a Polino por hacerse el amigo de De Brito y luego darle por la espalda por el rating de su programa. Por el momento, habrá que esperar una respuesta por parte del señor de los moños.

¡Mirá las respuestas de Ángel de Brito ante la pelea con Marcelo Polino!

POLINO está resentido porque fracasó como conductor en el trece a la tarde y en el horario de #LAM en AMERICA. Se quedó fuera del jurado del cantando y ahí empezó a atacar a Tinelli y LAM. https://t.co/z4aB0MGAdp — Angel (@AngeldebritoOk) March 26, 2022