Cinthia Fernández se animó a contar uno de los episodios de violencia física y verbal que sufrió por parte de Matías Defederico en 2016 cuando estaba en Chile. La panelista reveló que el padre de sus tres hijas llegó a agarrarla del cuello hasta casi dejarla sin aire luego de que ella le revisara el celular.

"Fue un día que volvió a las ocho de la mañana. Mis hijas estaban durmiendo en la habitación de al lado. Olga fue testigo de todo. Lo que sucedió esa noche me dio miedo. Esa noche, él llegó borracho, era un estado en el que él solía estar. Yo quería vivir algo normal, tenerlo todas las noches durmiendo al lado mío", detalló este viernes en "Los Ángeles de la Mañana".

Tras recordar aquel episodio, Ángel de Brito compartió un emotivo posteo junto a su compañera en el que le dedica tiernas palabras para felicitarla por su valentía al contar su calvario. Al respecto, advirtió: "Que lo de hoy sea un antes y un después. Que no le tengas más miedo. Que no te amenace más. Que no te angustie más lo que te diga".

"¡Que desde hoy seas libre y feliz! Te banco y todo este equipo también", concluyó firme el periodista de espectáculos.