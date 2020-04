Pese a la larga trayectoria que los une en el mundo del espectáculo, Ángel De Brito disparó contra Jorge Rial luego de recibir una fuerte crítica sobre su trabajo en " Los Ángeles de la Mañana". El presentador recordó las polémicas relaciones amorosas de su colega y lo tildó de "misógino".

A través de su cuenta de Twitter, De Brito respondió la despectiva calificación que recibieron las panelistas de su ciclo en una nota publicada por portal de noticias fundado por Rial. "El misógino ataque de las 'angelitas' a Érica Rivas y el mail que expone las válidas quejas de la actriz por el guión", fue el título que enfureció al jurado del "Bailando".

"Misógino es lo que les hicieron a Loly y a Marianela. Saludos", comentó el conductor de El Trece en un claro mensaje contra Rial, y su antigua relación con Loly Antoniale y Marianela Mirra.

El duro comentario de Ángel De Brito contra Jorge Rial.

El conductor de " Intrusos" se separó de Antoniale en 2015 luego de que ella asegurara que le fue infiel con Mirra, la ganadora de " Gran Hermano" en 2007. En ese momento, Rial disparó contra la ex participante del reality por difundir chats por WhatsApp de los dos.

Marianela Mirra, "asqueada" de la televisión

A 13 años de su triunfo en la casa de "Gran Hermano", Marianela Mirra se mantiene alejada de los medios de comunicación, pero en los últimos días explicó qué la motivó a tomar distancia. A través de las redes sociales, compartió una dura reflexión acerca de la exposición y la fama.

La joven tucumana fue una de las participantes más fuertes del certamen en 2007, lo que la llevó a la victoria en el reality. Para conmemorar ese histórico momento fue convocada por varios medios de espectáculos, pero ella rechazó todas las propuestas.

Luego de su triunfo en " Gran Hermano", permanece alejada de los medios.

"Recuerden siempre: no hay algo más demodé que pertenecer al espectáculo. Te tratan peor que a un perro. Te tenés que sentir muy poca cosa para hacer lo que ellos quieran, los arruina vidas", disparó en una de sus últimas publicaciones de Instagram.

Además, sentenció: "No jodo, no me jodan. ¿Por qué no escrachamos a la gente que realmente hace daño? Ser famosa es un asco para mí, como todos los de cuarta que están en la TV".