Durante los últimos días, el rumor de que More Rial podría incorporarse a “ Los Ángeles de la Mañana” cobró mucha fuerza. Fue la propia mediática quien mencionó que podría haber un anuncio en los próximos días pero no hubo noticias por parte de los integrantes del programa hasta hoy.

Jorge Rial se sumó a las especulaciones alrededor de su hija y se mostró a favor de su inclusión en el ciclo de El Trece. Sin embargo, fue Ángel De Brito quien se mostró determinante con la posibilidad de sumar una nueva panelista a su programa.

El conductor de “Los Ángeles de la Mañana” compartió la noticia que contenía la opinión del padre de More Rial sobre su posible llegada al ciclo. “Por ahora, no hay lugar. No se preocupen tanto por LAM”, comentó el periodista en su cuenta de Twitter.

La mediática formó parte del programa en varias oportunidades

Cabe recordar que hace algunas semanas que mantiene una pelea con el conductor de “TV Nostra” por una serie de declaraciones cruzadas. La discusión ha llegado a distintos niveles por lo que se suponía que podía jugarle en contra a la mediática en su búsqueda por formar parte del aclamado panel.

La próxima semana será especial para el programa que encabeza De Brito. Volverán a ser emitidos en el horario original de 11 a 13 a raíz de la cancelación de "Lo de Mariana" por el bajo rating que tuvieron en sus tres meses de duración.