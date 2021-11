Wanda Nara y Mauro Icardi vivieron días movidos. Luego de que se diera a conocer la noticia de que el jugador de fútbol y la China Suárez se habían encontrado físicamente, la rubia decidió perdonar a su marido y seguir como siempre.

Frente a esto, muchas personas salieron a apoyarla, sobre todo su familia. Hasta el momento su papá, Andrés Nara, no había salido a hablar al respecto. En una entrevista que dio para "Mitre Live" con Juan Etchegoyen advirtió que él apoya a la actriz.

.

"Debby me bancó mucho en todo lo que pasó de mi hija, veníamos hablando de esta situación. Justo nos conocimos en ese momento. Ella tiene su punto de vista y hemos conversado sobre lo que pasó, yo me mantuve al margen, estuve cauto, lo único te lo dije a vos en su momento, Juan", comenzó diciendo el padre de las hermanas Nara.

A pesar del inicio que hizo, Andrés elogió a la ex de Benjamín Vicuña y dijo: "Yo tengo mi punto de vista de esta historia. Sinceramente, me quiero mantener en reserva porque la China Suárez no deja de ser una dama. Ella sabe lo que tiene que hacer, es muy bonita pero hay situaciones que me mantengo al margen, los que me conocen saben que pienso".

Andrés Nara junto a su nueva novia.

A pesar de que él está distanciado de sus dos hijas y no las ve hace años, le brindó su apoyo a ambas. Además, hace pocos días presentó a su nueva novia que es 28 años menor que él. La joven tiene casi la misma edad que la botinera.

