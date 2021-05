Hace algunos días, Andrea Taboada contó a través de sus redes sociales que debía realizarse un segundo hisopado tras sufrir algunos de los síntomas del coronavirus: "Muchas gracias a todos por su preocupación y comentarios".

"El próximo miércoles se viene nuevo PCR. Si bien tengo síntomas como cansancio, dolor de cabeza y garganta... espero que siga dando negativo. Y que sea sólo una gripe. Gracias por estar", manifestó en una publicación de Instagram.

Tras realizarse el test, la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" compartió el resultado con sus seguidores y llevó preocupación: "Lamentablemente soy COVID positivo. ¡Gracias a todos por estar!".

A su vez, Taboada detalló cómo atraviesa la enfermedad y cuáles son los síntomas que tiene. "Me duele el cuerpo, la cabeza, la garganta, pero no tanto como los primeros días. Y tengo sueño todo el tiempo", dijo en diálogo con Pronto.

"Estoy controlada con mi médico y en reposo obviamente. Estoy aislada sola, tengo a mis vecinos y a mi familia que me ayudan. Espero que no me aparezcan más síntomas", continuó la "angelita".

.

Y concluyó: "Estoy rara también por no poder salir a comprar, las cosas cotidianas que uno hace. Pero bueno, hay que hacerlo y respetarlo, es así".