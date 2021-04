Son compañeras de trabajo, pero no se soportan. Las constantes peleas entre Andrea Taboada y Yanina Latorre no dan tregua al aire de "Los ángeles de la mañana", y ninguna oculta sus sentimientos por la otra. Ahora, mientras Yanina hablaba de su enfrentamiento con Andrea en "Almorzando con Mirtha Legrand", su enemiga le contestó en las redes.

Invitada el fin de semana al programa conducido por Juana Viale, Latorre dio detalles de su pelea: “Yo sigo siendo amiga de ella. Ella se peleó conmigo y no sé por qué. Realmente ella dice que pasó algo que no pasó, que no se qué".

"Y no voy a entrar en ese juego de batalla al aire. Todo lo que ves es verdad, nada es mentira. Yo también soy muy contestataria y en el juego nuestro todo es levantado, te metés conmigo y te levantan; por eso yo últimamente no contesté", prosiguió.

"Hay mujeres que buscan que las levanten mediante una pelea. A mí no me interesa. Yo generalmente contesto, no la inicio, pero me encontrás fácil”, contó Yanina.

Viendo en vivo lo que decía su colega, Taboada no pudo quedarse callada y publicó en Twitter una foto del televisor sintonizado en El Trece y respondió: “No tiene cara. Mentirosa… falsa…. Mala amiga y compañera”.

Un seguidor contestó el posteo: "En la tele se hace la boluda y en la radio te destruye", a lo que ella sumó: "No tiene ovarios".