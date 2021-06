El cruce entre Anamá Ferreira y Diego Brancatelli se remonta al debut de Débora Plager en "ShowMatch: La Academia". La modelo brasileña comparó sus destrezas con las de la periodista y expresó que "al fin encontré a alguien que baila peor que yo".

Ante las críticas palabras de Ferreira, tanto Paulo Vilouta como Diego Brancatelli, compañeros de Plager en "Intratables", salieron a bancar a la periodista.

Con la intención de defender a la participante de El Trece, el periodista oficialista se pasó de la raya y le dedicó un duro mensaje: "Ella habla peor que todos. Anamá Ferreira primero que aprenda a hablar y después que hable de quién baila mejor o peor. Anamá Ferreira... impresentable. Un mamarracho. Todo lo que dijo es de más. No me gusta, parece el 4 de la Selección de Brasil".

Sin quedarse atrás, la empresaria arremetió contra el panelista en las redes: "¿Así que Diego Brancatelli dijo que soy impresentable y que me parezco al 4 de Brasil? Juro que me enorgullece y te desafío a que caminemos tres cuadras juntos a ver a quien el pueblo le pasa factura. La sociedad no olvida y yo la única mancha que tengo es la de mi piel. ¿Y vos?".

"No te voy a denunciar por maltrato. Ya bastante tenés con no poder caminar tranquilo por la calle. Lo que si te pediría es que no te refieras más a nadie así, porque hay gente a la que quizás puedas seguir haciéndole daño. Bah, como hiciste toda tu vida", reflexionó Ferreira al revelar que no va a llevar a al periodista a la Justicia.

"Tu diferencia con la mía no es el país de origen. Es que yo nací para construir y vos para destruir. Esa es la única grieta", cerró contundente la actriz brasileña después de desafiar a Bracatelli.