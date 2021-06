El miércoles, Alberto Fernández generó polémica por una frase sobre México y Brasil en un encuentro con su par español, Pedro Sánchez.

"Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de Europa, y así construimos nuestra sociedad’', dijo el Presidente argentino en una conferencia parafraseando una canción de Litto Nebbia. mandatario argentino el miércoles en una conferencia de prensa y sus dichos causaron gran repudio en Brasil y México.

Inmediatamente, sus declaraciones generaron repercusión en las redes sociales y tuvo que aclarar lo dicho. "Se afirmó más de una vez que 'los argentinos descendemos de los barcos'. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad. A nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas", escribió en Twitter.

La que se sintió muy molesta por los dichos del mandatario fue Anamá Ferreira, quien nació en Brasil pero vive en Argentina hace muchísimo tiempo. "Tristeza infinita!!! No somos monos", escribió en Twitter y luego publicó un video con una importante reflexión.

"Decir que el pueblo brasilero vino de la selva es decir que son macacos. Es alimentar toda esa manera de llamar a los brasileros. Antes los medios gráficos ponían 'ahí vienen los macacos' cuando había partido entre la selección argentina y brasilera. Pensé que eso ya había pasado. Yo les recomiendo a todos que lean o conozcan a Pedro Álvarez Cabral que fue un europeo, portugués que fue el que descubrió Brasil en 1500. Y después los portugueses hicieron las entradas de bandera desde São Paulo para llevar todo a Europa", relató la ex modelo.

Y luego se mostró muy dolida y explicó su necesidad de salir a contestar los dichos de Alberto: "Nosotros tenemos toda esa cultura. Tremendo. La verdad no tengo palabras porque es el Presiente de la Nación y yo no puedo desmentir una palabra presidencial, pero hoy puedo hacerlo, hoy lo debo hacer. Como brasilera, como negra, como mujer brasilera lo tengo que hacer. Nosotros no venimos de la selva señor Presidente. Nosotros queremos a la Argentina y queremos una buena relación pero así los macacos van a empezar a trepar en los árboles".

Mirá el descargo de Anamá Ferreira tras los dichos de Alberto Fernández sobre Brasil: