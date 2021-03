En el marco de la insólita controversia entre Luciana Salazar y Martín Redrado después de que terminaran su relación, Analía Franchín se metió en el ojo de la tormenta al comentar sobre la modelo en las redes sociales.

Salazar visitó " Intrusos" y sumó más datos sobre su mediática pelea con el economista. La mamá de Matilda recordó la última reconciliación que atravesó con su ex pareja y la razón detrás de su decisión de viajar a Miami para encontrarse con él.

La modelo y el empresario estàn en medio de una batalla mediática.

“Cuando empezamos a hablar de nuevo él me preguntó si yo estaba enamorada. Yo le dije ‘Martín, me parece que el amor se construye día a día, yo no estoy enamorada de vos desde hace dos años y medio, nos separamos, vos estuviste con otra persona y yo no sigo enamorada de vos’”, aseguró la modelo en América TV sobre la extraña pregunta que recibió de su ex.

Sin embargo, las redes estallaron al notar que mientras Salazar hacía el fuerte descargo en el programa conducido por Adrían Pallares y Rodrigo Lussich, la subcampeona de la primera edición de "MasterChef Celebrity" comentaba en Twitter: "Qué enferma está esta mujer".