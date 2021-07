El 22 de julio nació Ana, la primera hija fruto de la relación entre Pampita y Roberto García Moritán. A poco más de una semana de su llegada, la bebé ya tiene una cuenta de Instagram que fue creada por seguidores de la jurado de “ShowMatch: La Academia”.

Lo cierto es que dicho perfil no es nuevo debido a que la primera publicación está fechada el 17 de enero. La cuenta se dedicó a seguir el paso a paso del embarazo de la conductora de “Pampita Online”. Una vez que nació la quinta hija de la modelo, cambiaron la información y comenzaron a subir imágenes de la criatura.

La cuenta fue revelada en el propio programa de la modelo que se emite en Net TV, a pesar de que ella todavía no regresó. Denise Dumas quedó al frente del ciclo y junto al panel observaron fotos. También se hicieron un lugar para aclarar que no es oficial, ya que no está manejada por ningún familiar de la bebé.

A pocos días del nacimiento de Ana, el Instagram ya acumula más de 30 mil seguidores. Para sorpresa de muchos seguidores, no es la única cuenta que le crearon los fanáticos de la modelo aunque es la más popular.