La China Suárez y Gimena Accardi se conocieron en 2007 durante las grabaciones de "Casi Ángeles" y junto a Nico Vázquez se hicieron grandes amigos. Pero en 2017 se pelearon terriblemente y apenas se saludaban cuando se cruzaban en eventos. Sin embargo, en las últimas semanas ambas actrices dieron un gran paso hacia su reconciliación.

Los tres actores eran amigos íntimos, a tal punto que Nico y Gimena tenían en su casa una habitación de huéspedes para cuando los visitaban la China y su hija Rufina. Pero cuando murió Santiago Vázquez, el hermano de Nico, su amistad se rompió.

Fue Accardi quien contó lo sucedido en una entrevista: “Se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no estuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos, incondicionalmente, con ella en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas”.

Suárez y Vázquez se vieron las caras en "Vive Ro", show homenaje a Romina Yan de 2018 en el que Cris Morena reunió a todos los artistas que pasaron por sus producciones. Si bien hubo buena onda ante cámaras, en el entorno se comentó que detrás de escena se vivió con gran tensión el reencuentro.

A pesar de la distancia de años, al enterarse del fallecimiento de Hugo, el papá de Gimena, la China expresó sus condolencias a la familia en twitter: "Hugo querido. Tantas charlas compartidas. No tengo dudas, seguirás escribiendo por allá arriba. Descansa en paz. Gime Accardi, te abrazo".

Hugo querido. Tantas charlas compartidas. No tengo dudas seguirás escribiendo por allá arriba. Descansa en paz. @gimeaccardi te abrazo. — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) October 14, 2020

El gesto conmovió a todos los fans de "Casi ángeles" y seguidores de las actrices. Tras la linda actitud de la pareja de Benjamín Vicuña, ahora fue Gimena la que respondió en las redes.

La periodista Juariu, que es experta en hacer este tipo de descubrimientos, mostró que Gimena comenzó a seguir en Instagram a la China, quien, por su parte, había comenzado a seguir a Accardi días atrás.