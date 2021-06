Pampita y Charlotte Caniggia protagonizaron un tenso cruce en "ShowMatch". Todo comenzó cuando la concursante debió hacerse cargo de sus polémicos dichos contra los jurados de "La Academia" y la modelo la cruzó en el estudio.

"La verdad es que el jurado del Bailando me cae pésimo. Saber que voy allí, bailo, le pongo la mejor onda... siempre me están denigrando y maltratando como persona", escribió la mediática en sus redes.

Mientras que la esposa de Roberto García Moritán le contestó furiosa: "No podés estar en una competencia y no bancarte la devolución. Bailás horrible, espantoso, estás en tu peor temporada y siento que no estás ensayando en nada. Sos una irrespetuosa y una maleducada por decir que somos una mier…".

Tras la repercusión que tuvo el enfrentamiento, Alex Caniggia defendió a su hermana con un golpe bajo para la ex de Benjamín Vicuña. A través de un repudiable tuit, el ex participante de "MasterChef Celebrity 2" lanzó: "Me contaron que la mucama discutió con mi hermana... Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana".

El agresivo tuit hace una primera referencia al primer apodo que le habían puesto algunas colegas modelos a Ardohaín en sus inicios, cuando, por ser morocha, la llamaban despectivamente "muqui", por mucama.

"Te recomiendo un buen psicólogo si querés, pampeana... Mejorate, si no la China vuelve y a tu marido te lo afana", escribió irónico en relación al escándalo del motorhome entre la modelo y la China Suárez.