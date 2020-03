Alex Caniggia fue uno de los primeros confirmados para participar del " Bailando" de este año. El hijo del "Pájaro" es conocido por su personaliad irreverente. Días atrás, el mediático fue noticia tras ser demorado por romper la cuarentena.

Ahora, Alex protagoniza otro escándalo relacionado con su ¿ex? novia, Maca Herrera. Yanina Latorre compartió en su cuenta de Twitter historias que la joven supuestamente habría subido a su Instagram en las que revelaba que Caniggia terminó la relación que tenían para poder estar soltero durante el certamen.

"No dormí en toda la noche y me despierto con mensajes de la inmobiliaria volviéndome loca porque hoy firmábamos el contrato", decía la publicación.

"Me voy a ir a la mierda o sea ya mismo dejo la facultad y todo y este mes me voy a la mierda. No puede ser que la gente sea TAN CHOTA. Todos los muebles compré, le hice gastar un montón de plata a mi papá, tengo que cancelar todo por una persona que no tiene palabra y porque un día antes de irnos a vivir juntos y en el aniversario de 2 años de novios mientras tomábamos el té me dice que me corta porque 'no le conviene para el show tener novia. ¿Cómo podés ser tan forro, cagarte en alquien que te ama así? ¿Cómo? ¡No me entra! Si eso no es maltrato psicológico qué mierda es? Porque yo estoy destrozaa, con muebles nuevos que me meto en el orto, quedando mal con mucha gente y aguantando una situación por el nivel de superficialidad que maneja el programa más tóxico de la República Argentina", siguió.

Sin embargo, Macarena aseguró que la historia era falsa y que iba a denunciar a la panelista de "Los ángeles de la mañana" por "difamación calumnias e injurias".

"Procedo a iniciar una denuncia penal contra la señora Yanina Latorre por difamación, calumnias e injurias. Y además por armar chats falsos (editados) y dar información falsa y totalmente calumniosa. Y también voy a denunciarla penalmente por daños morales hacia mi persona", escribió en su cuenta Macarena.

Además, compartió una foto con Alex Caniggia para demostrar que siguen juntos. "Vuelvo a subir esta foto porque no quiero dejar de darle importancia al AMOR sincero, sin ataduras.Hace 3 años me enamoré de vos por tu esencia y tu simpleza, por tu amor y tus ganas de hacerme reír en los peores momentos y por levantarme como nadie cuando no tenía fuerzas. Hace 3 años cuando me enamoré de vos sabia que si nuestra relación seguía tomando la fuerza y el compromiso que tomó iba a estar en el ojo de la tormenta. Al principio me costó mucho porque yo te conocí en tu casa, sin cámaras, como persona, no personaje. Y me encandiló tu luz, y lo sigue haciendo. No te entra ninguna bala porque estás enfocado en lo tuyo y no tenes un gramo de maldad ni soberbia como para criticar a otro", le dedicó.

"Ser feliz delante de los envidiosos es peligroso, pero también es un mensaje alentador para no dejarse llevar por la opinión de nadie. La opinión de nadie nos pesa, solo nosotros y las personas que nos conocen saben el tipo de relación que tenemos. Y no nos vamos a rebajar a responder a cada uno que nos ataca con violencia porque somos mejores personas. Y todos este año van a terminar viendo lo que sos❤️", concluyó.