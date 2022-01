Después de haber terminado en muy malos términos su relación de más de un año con Silvia Süller, Martín Lema volvió a encontrar el amor... ¡con Alejandra Pradón!

Esta noticia viene acompañada de mucha sorpresa ya que parecía que el uruguayo de 23 años seguía enamorado de la hermana de Guido Süller. Cuando se conoció que Silvia estaba vinculada a Diego Lagomarsino, el joven expresó su malestar: "Yo tuve una relación muy linda y la admiro desde que soy chico, tengo un corazón y me enganché. Pasaron cosas muy lindas y me bloqueó de todos lados cuando nos separamos. Yo me hice el duro y la empecé a extrañar".

Martín Lema le dedicó una canción de amor a Silvia Süller tras su ruptura.

Sin embargo, parece que el cantante pudo superar su intranquilidad ya que, en diálogo con Juan Etchegoyen, confirmó que está de novio con la ex vedette: “Estoy muy contento, vengo de una relación muy complicada, una desilusión amorosa y ahora se dio con una persona como Ale, fue algo mágico e inexplicable”.

En un Mitre Live, Lema detalló cómo inició el vínculo amoroso con Alejandra: "Hablé con ella para hacer una entrevista y no se pudo concretar pero no es que quedó ahí, hablamos todos los días y no paramos. Hay un gran cariño entre ambos y el mes que viene vamos a vernos que es lo que quiere ella más que nada, me dijo ´tenés que venir a verme´”.

“Empezamos a hablar y hubo tremenda onda, nos matamos de risa, me cuenta anécdotas de su carrera y yo de la mía. Hablamos tantas cosas. Ella tiene mucha humildad, es sencilla y es preciosa, cómo no me voy a enganchar con una persona como ella”, relató en el vivo.

El ex de Silvia Süller, Martín Lema, está de novio con Alejandra Pradón.

El artista destacó los atributos que le llamaron la atención de la rubia: “A mi me enamoró de ella lo que es como mujer, nos sacamos fotitos y videollamadas, nos mandamos fotos muy lindas, yo sin ropa, me enamoró ella como mujer, la veo y me calienta enseguida”

Y cerró muy hot: “Con el calor que hizo la semana pasada, le dije que me deje de mandar fotos porque estaba prendido fuego. Me manda fotos de su cara y me pone quenchi. Me encantó la familia que tiene, tiene una familia preciosa y te das cuenta que se quieren, eso me gusta mucho”.

