Alejandra Maglietti y Hernán Drago levantaron sospechas de romance en las redes luego de elegir el mismo hotel para vacacionar en Cariló. ¿Relación amorosa o casualidad? No es la primera vez que la panelista y el modelo son vinculados.

A través de su cuenta de Instagram, la abogada compartió llamativas imágenes en la Costa donde se la ve desayunando y luciendo sensuales bikinis. Por su parte, el conductor se mostró en la piscina y disfrutando del verano. "Día espectacular en Cariló", escribió feliz.

La periodista Vicky Braier fue la que compartió las fotos en su red social y escribió: "Opa" y "¿Quién está en el mismo hotel?". De esta manera, la influencer dio a entender que se encuentran juntos.

Cabe recordar que hace unos meses en el ciclo de Pampita, ambos se halagaron y provocaron rumores de noviazgo pero fue la propia Maglietti quien salió a desmentir las versiones. “No estoy en pareja, estoy recontra soltera. Con Drago no pasó nada, ni hablamos siquiera, ni nos juntamos a tomar un café. Si tuvo sexo no fue conmigo, digo porque leí que él contó eso, pero no fue conmigo”, fueron las palabras de Alejandra en diálogo con Paparazzi en aquel entonces.