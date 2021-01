Alejandra Maglietti es una de las mujeres más lindas del país y suele mostrarse libremente en las redes, pero en las últimas horas fye censurada por la plataforma china más usada en el mundo, TikTok, por un video demasiado sensual para sus pautas de seguridad y privacidad del usuario.

Alejandra Maglietti reveló que le censuraron un video.

“¿Alguien me explica porque TikTok me censura? Si tengo la misma ropa”, escribió la panelista de "Bendita" en sus redes al compartir una captura de pantalla en la que se ve la prohibición de la aplicación junto a otras imágenes iguales que no censuraron.

.

El polémico video que le eliminaron a la abogada era de ella bailando con una sexy bikini al ritmo de una canción de reggaetón. Lo que llamó la atención de la periodista fue que solamente le borraron uno de los videos, y no ambos ya que en los dos estaba luciendo el mismo traje de baño.

¡Mirá el sensual video que le censuraron a Ale Maglietti!