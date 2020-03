"Yo estuve ahí, sé lo que es tenerle pavor alguien, lo difícil que es decirle que no a un enfermo. Conozco esa sensación horrible de ver cómo se acerca a tu cara con fuerza la mano del hombre que creías que te amaba. Sé lo que es perdonar y volver a caer en la trampa, y sé también lo que es denunciar en una unidad de género y ser castigada como consecuencia", comenzó a decir Agustina Kämpfer en un extenso video que compartió en su cuenta de Instagram para contar que fue víctima de violencia de género.

"Expongo esto porque muchas de las mujeres que nos ven piensan que porque estamos acá, nos maquillamos, nos visten diseñadores, nos sacan fotos o vamos a eventos, no pasamos por lo que ellas pasaron. Eso me parece un pésimo ejemplo", sostuvo con los ojos llenos de lágrimas.

Este lunes en "Nosotros a la Mañana", la ex pareja de Jorge Rial y de Amado Bodou fue consultada por su importante denuncia. Además le preguntaron si en aquel entonces le pidió ayuda a su familia: "En su momento no lo hablé con mi mamá porque no quería preocuparla. Además, porque en mi corazón sentía que podía resolverlo sola, y en efecto pude hacerlo. Por ahí eso no es lo aconsejable, porque crees que podés y se te va de las manos en un segundo".

A su vez, la mamá de Juan, su hijo de dos años fruto de su romance con Agustín Badaracco, contó cómo hizo para salir ilesa de la relación tóxica que tuvo y luego formar una familia con Carlos Gianella. Al respecto advirtió: "Entendí que había una parte de mí que se estaba identificando con la violencia. Hice un profundo trabajo para sanarlo porque entendí que podía alejarme de un violento, pero podría venir otro. Cuando pude sanar, cambiar mi energía, pude hacer un salto enorme al día de hoy que encontré al hombre de mi vida, que no tiene un atisbo de violencia y que sabe que no tiene que felicitarme en el día de la mujer".

"Desde esta construcción familiar que tengo, la salud y la no violencia, porque en mi casa no se acepta ningún tipo de violencia, puedo criar a mi hijo junto a Carlos con otro paradigma", cerró.