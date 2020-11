Agustina Cherri protagonizó un gracioso momento junto a su hija Muna, fruto de su relación con Gastón Pauls. En la secuencia se puede ver cómo la joven escracha a su madre en medio de una sesión de canto extremo en el que entonó distintas canciones de " Chiquititas".

La joven tomó el celular de la actriz y grabó una serie de historias de Instagram en las que se puede ver a la figura manejando mientras disfruta la música retro de la recordada tira juvenil de Cris Morena.

Agustina Cherri interpretó a Mili Urien en " Chiquititas"

"Le dio nostalgia. Ahora sí enloqueció", manifestó la nena en cámara para los más de 1.9 millones de seguidores de su mamá mientras que la actriz cantaba "Rinconcito de Luz". Después vocalizó "Penitas", al ritmo de la voz de Romina Yan.

.

"¿Ma, pero vos me dejás subir esto?", le consultó Muna. Sorprendida por el accionar de su hija, Cherri no entendió y respondió: "¿Qué cosa? Lo que hice recién, no, no, pará". "Ya lo subí todo", cerró pícara.

¡Mirá el momento de Agustina Cherri y su hija Muna!