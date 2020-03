Todos aquellos que cumplan años en estas semanas sabrán que deberán posponer el festejo. Sin embargo, algunos deciden soplar las velitas en sus hogares con las personas que los acompañan en la cuarentena obligatoria y otros invitan a sus amigos, familiares y allegados a que les canten el feliz cumpleaños a través de una videollamada como lo hizo Adrián Suar.

El productor celebró sus 52 años en soledad y lo mostró en sus redes sociales con un divertido y emotivo video. El director de programación de El Trece apagó las velitas mientras sus hermanos Jeffrey y Paul Kirzner y sus amigos Guillermo Francella y Gustavo Bermúdez lo miraban por la computadora.

"Quiero agradecer por todo lo vivido", dice El Chueco en la grabación que compartió en sus redes sociales. Mientras que de repente se lo escucha al protagonista de "Casados con Hijos" decir: "¿Te llevás bien con vos Adrián?". Al respecto Suar contestó: "Sí, Guillermo, te agradezco mucho. Me llevo bien, me estoy conociendo. Y estoy también estoy aprendiendo cosas como, por ejemplo, muchas cosas lindas que hice en mi vida, muchos programas que estoy orgulloso de haber hecho".

El actor le cantó el feliz cumpleaños a su amigo de manera virtual.

"Programas malos que hice, también. Quiero pedir disculpas por los programas malos. Guillermo, si alguna vez te fallé, te pido disculpas. Si alguna vez hicimos un programa juntos y te defraudé, ¿me perdonás Guillermo? Es importante que me perdones. Todos tenemos que pedir perdón y reflexionar", comenta.

"Chicos los quiero mucho. Por favor, no me la hagan muy difícil: a la cuenta de tres, me cantan el ‘Feliz Cumpleaños’. Uno, dos, tres...¡Va!", incita a sus amigos. Y concluye entre risas: "¡Qué mal cantan estos hijos de p...! ¡Es un geriátrico! ¡Me quiero matar!".