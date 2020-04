En tiempos de coronavirus y cuarentena obligatoria, muchas figuras de la farándula argentina comparten su día a día en las redes.

Tal fue el caso de Adabel Guerrero, que compartió la intimidad del cumpleaños número dos de su hija Lola, fruto de su amor con Martín Lamela, en su cuenta de Instagram.

En un principio, la vedette publicó un video donde se veía a la pequeña junto a sus dos hermanos, que Martín tuvo con otra mujer, y aclaró en el posteo que el resto de sus familiares estaban conectados por videollamadas. Sin embargo, los usuarios notaron que no sólo estaban ellos en el festejo sino también una mujer rubia que los filmaba. Es por eso que los seguidores de la actriz la trataron de "mentirosa" y hasta la criticaron por "romper la cuarentena".

Tras las repercusiones que cosechó su publicación, Adabel la borró y sólo compartió imágenes de la celebración pero optó por difuminar a la persona que se encargó de sacarle las imágenes y, también, de grabar el emotivo momento.

Aunque aún así volvió a estar en el ojo de la tormenta y recibió fuertes mensajes. Furiosa y angustiada por la situación, la actriz realizó un contundente descargo y aclaró que no rompió el aislamiento: "Ya un poco más calmada porque me hirió bastante los comentarios que recibí en el cumpleaños de Lolita porque sus hermanos vinieron a saludarla y quiero que sepan que es totalmente legal por una resolución del Gobierno que dice que los padres separados tienen derecho de ir a buscar o traer a los hijos a la casa del otro progenitor".

"Me dolió mucho los comentarios que he recibido en las fotos del cumpleaños de Lola. Decidimos que los nenes vengan a ver a su papá en este día así la podían saludar ya que desde que comenzó la cuarentena no la veían", concluyó lapidaria.