El Wanda Gate fue uno de los escándalos que más repercutió con la imagen de la China Suárez. Las críticas y la condena que recibió en las redes sociales hicieron generar la angustia de la actriz pero la novia de Rusherking fue inteligente ya que ese dolor lo utilizó para escribir su último tema musical y pudo superarse. Pero ahora, tras la salida a la luz de su canción, los usuarios compararon la melodía con los clásicos de Andrés Calamaro.

En el videoclip a blanco y negro de "Lo que dicen de mí", la ex "Casi Ángeles" se muestra incómoda y nerviosa en una conferencia de prensa. Mientras que la letra de la canción retrata el mal momento que vivió tras la "cancelación" que recibió.

China Suárez lanzó "Lo que dicen de mí" y la compararon con Andrés Calamaro.

"Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era", dice una de las estrofas del tema de la China pero, casualmente, fue esa parte la que los usuarios compararon con los temas de Calamaro.

Según advirtieron, habría similitudes con "Flaca". Incluso llegaron a decir que los primeros segundos se parece a "Puesto" de Babasónicos. Mientras que algunos llegaron a encontrar armonías parecidas con "Flores Amarillas" de Floricienta

Video: compararon al último tema de la China Suárez con canciones de Andrés Calamaro





