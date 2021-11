Durante las últimas semanas, Wanda Nara es el foco de muchas noticias por su escándalo con Mauro Icardi, a raíz del encuentro del futbolista con la China Suárez en París. Sin embargo, una nueva polémica la incluye y podría terminar en alguna instancia judicial en lo que podría ser un posible fraude.

Una de las novedades en la vida de la empresaria es que está cerca de lanzar su primera línea de bikinis. Por eso mismo, presentó "Wanda Swim" y mostró el primer diseño. Hasta allí, no había ningún problema pero una emprendedora detectó una particularidad en el modelo que publicó la hermana de Zaira Nara.

Se trata de Luciana Danduono, dueña de la marca Bumbai Bikinis. A través de una historia en su cuenta personal de Instagram, no ocultó su sorpresa al descubrir que el diseño compartido por Wanda era idéntico a uno suyo. "Estoy en shock. Wanda nos copió la bikini ingrid pero así tal cual. Copia exacta", escribió por primera vez.

La sorpresa de la emprendedora por el plagio de Wanda Nara.

Además, agregó: "Me lo esperaba de algún emprendedor pequeño pero no de ella. Es un diseño nuestro". Claro que esto causó mucho revuelo en pocos minutos, por lo que se explayó en un video. "Es una mina que puede pagar un diseñador, no lo puedo creer. Ya se que no puedo hacer nada porque tengo patentar los modelos pero no, la impunidad tranca", detalló.

Por último, decidió compartir las imágenes que muestran las similitudes y dejan en evidencia a Wanda Nara. Por su parte, la empresaria sigue utilizando su cuenta de Instagram para difundir sus productos aunque todavía no se refirió al nuevo escándalo que podría afrontar.