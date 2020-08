En las últimas horas, Floppy Tesouro sufrió una grave acusación por parte de usuarios de las redes sociales quienes aseguraron que roba fotos para publicarlas en su cuenta de Instagram.

A través de un hilo de Twitter, @juariuok compartió una serie de imágenes que subió la participante del " Cantando 2020" y reveló que fueron tomadas de otras cuentas.

"Floppy no solo roba cantando", aseguró la joven que comenzó una catarata de tuits en contra de la actriz. En su posteo hizo una comparación entre las publicaciones de la mediática y las fotos originales de perfiles de la red Pinterest entre otras.

El hilo de Twitter que desenmascaró a Floppy Tesouro.

Incluso, en una de sus instantánteas, Floppy recibió el comentario por parte de uno de los autores de las fotos que ella publicó. "¡Ésta es nuestra foto! Por favor, danos el crédito. Gracias", fue el mensaje.

Una de las fotos "robadas".

El picante comentario en su publicación.

En medio del escándalo, Floppy explicó el origen de las sospechosas imágenes. "Yo estoy trabajando con una empresa que edita mis fotos para que mi feed quede más prolijo. Ellos suman fotos a las personales", comentó en "Los Ángeles de la Mañana".

"Me hago cargo de que subí las imágenes... Las fotos que soy yo está mi cara, pero las demás me las sube la empresa que me arma un feed para generar un contenido. Yo pongo las frases", reconoció.

En el mismo hilo, la modelo también fue acusada de tener una cuenta falsa para defenderse de las agresiones de sus seguidores. "NO solo eso sino que también comenta desde su cuenta TRUCHA. Ni siquiera tuve que hacer un esfuerzo para descubrirlo. MORIDA", agregó.