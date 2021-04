En el mundo de la música, Abel Pintos es uno de los artistas más reconocidos que logró cautivar a un público de todas las edades con sus canciones y la sensibilidad de sus letras. Pero pese a su ocupada agenda como artista, tomó una importante decisión: terminar el secundario.

El cantautor se convirtió en papá por primera vez hace siete meses con el nacimiento de Agustín, fruto de su relación con Mora Calabrese. Entre su vida como profesional y como padre de familia, encontró tiempo para dedicar al estudio.

.

Así lo celebró en sus redes sociales donde contó: "Hoy arranco a estudiar para terminar el secundario. Es el primer paso de todo un camino nuevo que deseo recorrer en esta etapa de mi vida".

A través de un posteo de Twitter detalló la emoción que siente por comenzar este nuevo desafío. "Allá voy con ilusión y voluntad La materia con la que arranco: Educación para la salud", expresó.

Hoy arranco a estudiar para terminar el secundario. Es el primer paso de todo un camino nuevo que deseo recorrer en esta etapa de mi vida. Allá voy con ilusión y voluntad



La materia con la que arranco: Educación para la salud. pic.twitter.com/aabnM1IXr8 — Abel Pintos (@AbelPintos) April 24, 2021

A los 36 años, Abel se inició en este camino y recibió el apoyo de todos sus seguidores que comentaron su posteo con palabras de ánimo. Incluso, su colega Emmanuel Horvilleur se sintió inspirado por su actitud y manifestó: "Bolu..! Me hubieras dicho y me anotaba con vos! Que me faltan materias!!". Comprensivo, el intérprete de "La Llave" le respondió: "Tas a tiempo porque arranqué hoy no más. Avisá y te paso la data. Super simple. Abrazo!".

Tas a tiempo porque arranqué hoy no más. Avisá y te paso la data. Super simple. Abrazo! — Abel Pintos (@AbelPintos) April 25, 2021

Luego de empezar con los estudios y de volver a tomar apuntes, el cantante reconoció divertido también en sus redes: "Hacía años no estaba una hora escribiendo sin parar de puño y letra. Con esto de usar teclados y pantallas táctiles para todo, mi letra, que de por sí es complicadita de comprender, esta en un estado desastroso".