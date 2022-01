Abel Pintos es uno de los artistas nacionales más escuchados en la actualidad. Esto se traslada a sus presentaciones en vivo y sus seguidores en las redes sociales. Esto trae algunos beneficios en lo relacionado a publicidad, aunque también suelen llegarle críticas por movimientos en su perfil.

Durante los últimos días, la polémica fue protagonista de la cuenta de Instagram. El cantante publicó una serie de imágenes en la que se lo observa fumando un habano mientras lee un libro, en lo que parece una escena de descanso.

Más allá de que Abel Pintos se ve muy relajado en los retratos que compartió, varios usuarios cuestionaron su accionar. "Cuidá los pulmones, flaquito. Cigarro no", comentó un usuario que tuvo muchas respuestas al comentario con mensajes del mismo estilo. Claro que no terminó allí y hubo otros reproches.

Los comentarios que recibió Abel Pintos por fumar.

"Por más habano que sea no deja de ser un mal ejemplo", detallaron en otra mención. En la misma sintonía, se pudo leer de parte de otro seguidor: "No me gusta que fume. Además, es perjudicial para la salud, no me defraudes".

¡Las fotos de Abel Pintos que desataron la polémica!

Las fotos que compartió Abel Pintos fumando.

