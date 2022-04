Los fanáticos de " ATAV" esperan con ansiedad el estreno de la segunda temporada que se empezará a rodar el próximo 9 de mayo. Sin embargo, la historia de la ficción de Pol-ka será completamente distinta a la emitida en 2019 y contará con nuevos personajes. De esta manera, la China Suárez, Gozalo Heredia ni Benjamín Vicuña, entre tantos otros, estarán fuera de la trama.

Mucho se especuló sobre la ausencia de los actores en la segunda temporada de "Argentina Tierra de Amor y Venganza". En primer lugar se mencionó a la colapsada agenda de los ex protagonistas e incluso los altos costos de los personajes principales en consecuencia del WandaGate, pero ahora, Suárez rompió el silencio.

.

A través de sus redes sociales, la ex "Casi Ángeles" se refirió a su ausencia en la novela y explicó: "Estuvimos hablando y no pudimos por fechas. Me hubiera encantado. Están armando algo lindo igual. Lo miraré desde casa".

La aclaración de Suárez surge después que la actriz apuntara contra Adrián Suar, productor de Pol-ka, luego de realizar un fuerte descargo en contra de una información que dieron contra ella en "Socios del Espectáculo".