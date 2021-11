A casi tres semanas de haber sido confirmada para "MasterChef Celebrity 3", Mica Viciconte estaría viviendo un gran momento personal ya que Fernando Piaggio y Lío Pecoraro, conductores de " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD, confirmaron que está embarazada de su primer hijo junto a Fabián Cubero.

Si bien la mediática se mostró con muchas ganas de comenzar una familia con el ex futbolista, aunque ya es la madrastra de las hijas de su pareja con Nicole Neumann, Indiana, Allegra y Sienna, nunca pudieron concretarlo hasta ahora.

Piaggio compartió un alegre mensaje al revelar el embarazo de la guardavidas y reveló el sexo de su bebé: "!Felicidades! ¡La espera más esperada! ¡Bebé en camino! Es nene".

Ángel de Brito semi confirmó la noticia al asegurar que Viciconte no dijo nada al respecto: " Debe estar embarazada porque estaba en línea, le pregunté y no me contestó".

