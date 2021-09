Los fanáticos de Dallys Ferreira quedaron conmocionados cuando la ex vedette compartió una serie de videos en los que se veía como una vecina de Paraguay, donde está radicada desde 2017, los atacaba a ella y a su pareja, Nicolás Sporleder, con un pedazo de madera a tal nivel que debieron ir a un centro de salud para recibir asistencia.

"Perdón por estar así, estoy yendo a emergencias médicas. Fuimos agredidos Nicolás y yo por una señora que salió de una casa, de una propiedad, en la vía pública. Sin mediar palabra, salió y nos atacó. Primero a Nico, con un palo. Y después a mí... estaba mi hija en el auto", comenzó la mediática en sus redes.

"Quiero compartir con ustedes los videos que pude grabar. Esta señora, identificada como Gladys Montanía de García, sin mediar palabras salió a agredirnos, pegarnos e insultarnos sin ningún motivo. Nos trató como basuras", escribió junto a la terrible publicación.

Dallys Ferreira y su familia fueron brutalmente atacados por una mujer en la calle.

En el segundo video se ve cómo la señora continúa insultando a la cámara. "Vayan a hacer su show a otro lado", se puede ver como grita la agresora. "Usted es una desubicada, señora", respondió contundente Dallys, mientras mostraba cómo le quedó el rostro tras los golpes.

.

"En mi vida me humillaron tanto, con tal violencia, agresiones e insultos por parte de una mujer que no conozco, identificada como Gladys Montanía de García, sin ningún motivo, sin mediar palabras. También golpeó a mi pareja", reiteró Ferreira en su cuenta de Twitter.

.

Luego del incidente, apenas un poco más tranquila, Dallys dio más detalles: "Paso muy seguido por ahí porque vivo cerca. Entonces, estacionamos el auto al frente de la casa de la señora porque mi gordita estaba dentro, con la ventanilla baja y viendo dibujitos. Bajamos a hacer las fotos. Mi gorda por suerte no bajó. A veces va y se sienta al costadito".

"Ella todavía no quiere hablar del tema. Sí me preguntó si la señora fue a prisión. Pero cuando hablo con Nicolás, nos pide que no hablemos, que la pone muy triste y se pone a llorar. Lo que más me duele es que ella estaba presente ahí. Tiene cinco años", cerró conmocionada en diálogo con "Intrusos".

