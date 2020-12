Sobre el final de lo que fue un año agotador, Belén Francese decidió terminar el 2020 bien arriba con dos muy buenas noticias. En el día de su casamiento, confirmó que está embarazada.

La actriz dará el "sí" en Mendoza en la tarde de este lunes junto a su pareja, el empresario Fabián Lencinas, pero antes de sellar su amor en el altar, compartió con todos sus seguidores en las redes sociales que será mamá por primera vez. A través de un sentido posteo en Instagram, la poeta sorprendió al revelar: "¡Estamos inmensamente felices! ¡Vamos hacer (sic) papás!".

Belén Francese, a horas de casarse.

En la imagen se la puede ver emocionada y abrazada a su futuro esposo junto a la ecografía. "La bendición más hermosa del universo. Gracias a todos por sus hermosos mensajes los quierooo", cerró feliz. El posteo recibió miles de "me gusta" y cientos de comentarios por parte de sus seguidores que felicitaron a la pareja.

Mientras que en su cuenta de Twitter, Francese fijó un posteo donde muestra su incipiente pancita en una adorable postal navideña. Además, Ángel de Brito contó más detalles de la espera de la ex vedette y aseguró que "está embarazada de tres meses y medio".

Belén Francese compartió la primera foto de su pancita.

"De este embarazo me enteré hace mucho tiempo, pero me pidió que espere unos días para contarlo. Hasta ahora lo pudo ocultar pero hoy con el vestido de novia va a ser indisimulable porque está con mucha pancita", consideró. Días atrás, el periodista había adelanto que daría la noticia del embarazo de una famosa pero luego no dio más detalles hasta ahora.