La polémica alrededor de L-Gante y Zaramay parece lejos de solucionarse. El segundo mencionado publicó hace algunos días un video en el que se podía escuchar un adelanto de su próxima canción en la que hacía una referencia al cantante de General Rodríguez.

Claro que Elián Valenzuela no se quedó en silencio y ya cruzaron algunos mensajes que fueron replicados por sus seguidores. El intérprete de “L-Gante RKT” no tuvo rodeos y escribió en una historia: “Y recuerden: el fantasmay me chupa bien la ch…”.

El revuelo que generó su publicación hizo que a las pocas horas la borre. Ante este escenario, Zaramay no tuvo piedad en su respuesta: “Cuando subís y borrás historias porque tu propia gente te dice que estás quedando mal. Claro, se va el efecto del alcohol y las pastillas”.

El trapero continuó su crítica apuntada a L-Gante: “¿Cómo puede ser que estén nerviosos con una barra cuando les falta escuchar 99 más?”. Unos minutos más tarde, publicó un video con algunos versos para su rival: “Aparentemente el vino no te hizo un delincuente, el argentino se levanta y te barre de repente. Va encarecidamente, un saludo para tu gente. Gracias a mi malianteo, existe cumbia 420”.

Además, grabó otra historia en la que burlaba a Elián por su canción del abecedario que generó gran repercusión en niños. “Mis temas lo usan los profesores para dar clases en la escuela, imbécil”, agregó Zaramay en busca de una comparación. Para sorpresa de muchos de sus seguidores, a los minutos eliminó dicho contenido.

Si bien L-Gante no siguió con las chicanas, el cantante de San Martín quiso despejar todas las dudas sobre su colega. “Yo estaba tranquilo descansando con dos chicas en España y me empezaron a mandar esta historia”, comenzó.

Por último, recordó la transmisión en vivo en Instagram en la que Elián comenzó a burlarse de él por los apodos despectivos que tiene. “Lo mismo hizo cuando estaba transmitiendo y se metió a jod… Después soy yo el que provoca, abran los ojos”, finalizó Zaramay.