A raíz de la cuarentena como medida preventiva por el coronavirus, Tini Stoessel postergó varios de los espectáculos que tenía previstos en Europa e incluso en Argentina. Sin embargo, la pandemia no logró frenar su carrera ya que desde la intimidad de su hogar lanzó su nuevo tema: "Ya no me llames". En pocas horas, el nuevo sencillo se convirtió en tendencia y ya cosechó miles de reproducciones.

En colaboración con Ovy "On the drums", la artista de 23 años sumó un nuevo eslabón a su impronta musical al incorporar melodías cercanas al trap, pero sin perder su influencia pop. El tema habla del desamor (¿tendrá que ver con su realidad?). Además, en el videoclip se destacada el hecho de que la cantante luce un sensual vestido de novia.

.

Tini junto a Ovy durante la grabación del clip.

"Hola... ¿Por qué me llamaste? Después de que ya me fallaste...", reza una de las estrofas más pegadizas. El material se encuentra cargado en todas las plataformas digitales desde las 19 y horas más tarde el nombre de la canción se convirtió Trending Topic de Twitter. ¡La ansiedad de los fanáticos se hizo notar!

La canción habla de un corazón partido.

La intérprete de "Fresa" y " Recuerdo", que estaría en crisis con Sebastián Yatra, cumple con el aislamiento social junto a sus padres y su hermano en su hogar. En paralelo, aprovechó para mostrar diferentes adelantos del single que promete transformarse en su nuevo megahit. En menos de una hora, el video alcanzó las 99 mil visualizaciones en YouTube. ¡Imperdible!