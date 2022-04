Hoy en día María Becerra es una de las principales figuras del género urbano y gracias a las distintas colaboraciones que hizo durante el año pasado con artistas internacionales, como J Balvin, Sofía Reyes, Becky G y Mau y Ricky, la música de "La Nena de Argentina" llegó a los primeros puestos de las principales plataformas de streaming y rankings mundiales.

Becerra está próxima a dar un show el 14 de abril en el estadio GEBA, pero antes, la joven oriunda de Quilmes cantará este domingo junto a Balvin en los Premios Grammy. Sin lugar a dudas esta actuación en la ceremonia más importante del mundo de la música, cambiará su carrera para siempre. "¡Hace un tiempo quería contarles esto y no podía! ¡¡¡Sigo sin poder creerlo!!! Gracias amigo J Balvin por la posibilidad. El domingo nos vemo (sic) en los @recordingacademy. Juro que voy a dar todo", expresó la expareja de Rusherking en redes.

QuMaría Becerra cantará en los Premios Grammy 2022.

La entrega de premios se realizará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y ambos artistas latinos fueron invitados para interpretar sobre el escenario su canción en conjunto, "Qué más pues". En una entrevista en inglés que dieron en la previa de la gala con un medio oficial del evento, la cantante argentina recordó como fue su primera conversación con el colombiano.

María Becerra y J Balvin cantarán el hit que hicieron en conjunto, "Qué más pues", en los Premios Grammys.

"Me habló por instagram y me dijo: 'Me gustaría hacer una canción con vos, tengo algo para mostrarte'. Después le pasé mi Whatsapp, me envió el tema y quedé en shock. Era una versión acapella, sin el ritmo. La hicimos y después le agregaron todo lo demás, pero la canción era hermosa desde el principio", expresó la joven, que luego replicó el video en sus historias y mencionó: "Cómo le ando metiendo al inglés eh".

María Becerra destacó su progreso para hablar en inglés.

Por su parte Balvin, quién recientemente fue insultado por Residente en su session con Bizarrap, reveló que previamente "estudió" el estilo musical de Becerra y que por eso la eligió como la indicada para el single que quería hacer. Además, el músico aseguró que junto a su equipo le demostraron su apoyo a la intérprete, ya que por momentos Becerra confesó sentirse intimidada por participar en un evento de tal magnitud.

"Él se preocupa en que yo me sienta cómoda y segura siempre, y eso es algo muy importante. Que alguien te diga que todo va a estar bien es un alivio", aseguró la artista, en agradecimiento a su mentor.

Mirá la entrevista que dieron María Becerra y J Balvin en inglés, antes de su presentación en los Premios Grammy