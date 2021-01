@perez_daro

El hombre que aprendió a ser luz entre tanta gente detrás hoy cumpliría 71 años. Como cada año, en nuestro país se celebra el Día de la Música en conmemoración a la fecha de nacimiento de Luis Alberto Spinetta, uno de los músicos más importantes de nuestra historia.

El "Flaco" nació en el barrio de Belgrano el 23 de enero de 1950, y amó la música desde muy joven, tanto como la música lo amó a él. Si bien la grabaría mucho tiempo después por no creer que era una gran canción, una de sus primeras composiciones fue nada menos que "Barro tal vez", que, demás está decir, es hoy un himno de nuestra cultura. Fue creador de grupos históricos del rock nacional como "Almendra", "Pescado Rabioso" e "Invisible", además de una fructífera carrera solista, compositor de canciones como "Bajan", "Seguir viviendo sin tu amor", "Plegaria para un niño dormido", y "Durazno sangrando", entre otras. Nos dejó su arte incluso después de su muerte: En 2015, tres años después de su muerte, se editó "Los amigos", que había sido grabado en 2011. Y como una última muestra de su magia, se encontraron siete canciones inéditas, que habrían sido grabadas entre 2008 y 2009 y que vieron la luz en 2020 con el título "Ya no mires atrás".

.

Una de las grandes cualidades de Spinetta fue la del aprendizaje constante, y por ello su sonido siguió evolucionando hasta el fin de sus días. Y esta forma de ser se transportaba a su vida. En una entrevista que se grabó para el documental de National Geographic, su hija menor, Vera, con quien tuvo mucha cercanía en sus últimos años, la joven expresó: "Él me dijo 'yo tuve la vida que quise tener. Hice todo lo que quise hacer. Si me muero ahora, ¿qué pasa?' Me preguntó por qué tenía que transitar eso. A mí me salió una respuesta del alma. ni siquiera sé que le dije. El lloró y me dijo 'gracias'. Era la última vez que nos íbamos a ver, y me hizo una pregunta. No me quiso enseñar algo, me pregunto y eso para mi es él... Un maestro y un aprendiz".

Por D.P.