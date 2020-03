Luego de celebrar su cumpleaños de una manera especial solo acompañada de sus padres y su hermano por la cuarentena, Tini Stoessel quiso motivar a sus seguidores con un adelanto inédito de su más reciente canción que lanzará este miércoles.

Con una colaboración de Ovy on the drums, la novia de Sebastián Yatra entusiasma al mundo de la música con su próximo tema que promete ser un nuevo hit en su carrera. Con canciones consagradas como "Fresa" o "Sueltate el pelo", la intérprete de 23 años se muestra en una nueva faceta cercana al trap y entusiasma a todos sus fanáticos.

En el marco del aislamiento social por la pandemia de coronavirus Tini publicará a través de de todas las plataformas de video y música su tema "Ya no me llames" que, según los adelantos trata del desamor.

La primera foto de Tini Stoessel con 23 años.

En diferentes videos, la artista compartió parte de la letra de la producción e imágenes del videoclip en las que se la ve vestida de novia. "Hola... ¿Por qué me llamaste después de que ya me fallaste? Que no me entere yo, que no me hablen de vos... Deberías alejarte", es una de las estrofas que se podrá escuchar completa a partir del 25 de marzo a las 19.

.

En una publicación de Instagram, la joven cantante se mostró ansiosa del lanzamiento de su próxima canción, mientras que Ovy compartió otro adelanto desde su cuenta de Youtube.