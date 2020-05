"Nirvana" es uno de los grupos más importantes del rock de los '90, y su líder, Kurt Cobain, una leyenda de la música desde su muerte en 1994. El concierto "Unplugged", filmado y grabado para la señal MTV, se convirtió en un hito tanto por ser la última grabación del cantante como por su calidad musical. Ahora la guitarra que utilizó Kurt en aquel show se subastará a un precio millonario.

El disco cuenta con versiones de sus propios temas, como "About a Girl", "Come as You Are", "All Apologies", "Something in the Way" son clásicos de la época, como también el cover "The Man Who Sold the World", de David Bowie. La casa de subastas que tiene en su poder la guitarra acústica puso a la venta el instrumento junto con un estuche que tiene un compartimento en el que se dice que el músico escondió la heroína que utilizaba.

Se expondrá públicamente en el Hard Rock Café de Londres a partir del 15 de mayo y en la galería de subastas en Beverly Hills desde el 15 de junio. No es el primer objeto de valor que se vende de la banda. El cárdigan verde que Cobain utilizó para la misma sesión se vendió por más de 300.000 dólares en 2019 y se convirtió en un récord mundial para una prenda de ropa.