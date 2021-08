@marceloperaltam

La cantante mexicana Sofía Reyes reside desde hace 9 años en Los Ángeles y, durante una charla relajada con DiarioShow.com, contó que visita su país con frecuencia. "Antes de la cuarentena estaba viajando a México cada mes. De hecho, voy a ir esta semana a grabar unas cosas, y a Monterrey (de donde es oriunda) porque voy a ver a mi familia cada dos meses siempre", reveló.

Con una carrera que no para de crecer, su vida está repartida entre México y Estados Unidos. Ella comenta que "algo bonito de Los Ángeles que prácticamente es México también, todos mis amigos acá son 'mexas', casi que el 95%. Además, tenemos comida deliciosa, vamos a un súper mexicano, aquí en la casa tenemos toda la comida mexicana del mundo, entonces por un lado esa parte la llevo acá conmigo también".

.

Más tarde, se refirió a uno de los aspectos personales de su vida. "Vivo con Dany, ella es como una hermana, es de mis mejores amigas y vivimos con Atenea, que es nuestra gatita a la que adoptamos en cuarentena. Hace un año está con nosotras y hace pocos días le organizamos una fiesta de cumpleaños", agregó evidentemente enamorada de la minina.

Más tarde, sobre su flamante single lanzado junto a Pedro Capó, "Casualidad", comentó: "La canción nace en mi estudio con tres personas que quiero mucho: "Nicole Zignago, Jon Leone y Daremola y viene desde un espacio muy bonito, muy relajado y alegre. Es un tema que traigo hace mucho y quería compartir. Yo no creo en casualidades y me gusta pensar en que el universo siempre está a nuestro favor. Y el tiempo de Dios es perfecto, las cosas siempre se acomodan en tiempos perfectos. Todos estos regalos, estas señales se nos aparecen todos los días -también depende mucho de nosotros si las vemos, las escuchamos o no- y para mí es importante mandar el mensaje de 'Ey, escucha; ábrete; recibe. Explora'. Para mí eso es vida".

La química entre ellos funcionó muy bien.

Sobre la participación de Capó, dijo: "Le mandé la canción a Pedro, él resonó mucho con la canción y era con Pedro, no es casualidad que sea con Pedro, es un honor para mí poder compartir esta canción con él, que es un gran artista, pero sobre todo una gran persona".

Más tarde y en cuanto al sonido, indicó lo que buscaba. "Algo muy latino y no quería una producción con tantas cosas, sino más minimalista, podíamos explorar un poco de cumbia, y quería mucha naturaleza. Una cosa nos llevó a la otra, ha sido interesante también trabajar en cuarentena porque ha sido mucho por zoom, entonces los productores trabajan el tema luego y te lo mandan", agregó. Por último, la cantante mencionó: "Es interesante porque los tiempos son medio extraños pero uno se acopla; y recibes, así empiezas a hacer melodías y yo a 'tara ri ri, ri ri, ri…' (chasquea los dedos, mientras entona y baila) 'entonces te vas, te vas, te vas', y vas guardando las melodías que te gustan y luego le vas poniendo letra a cómo te va llevando la energía, el camino ahí, y yo creo que es un tema colectivo, trabajar en equipo tiene su magia y es importante".

M.P

¡Mirá el video de "Casualidad", el nuevo éxito de Sofía Reyes!