La aclamada cantautora mexicana Sofía Reyes se une a la superestrella multiplatino de Puerto Rico, Pedro Capó para su nuevo sencillo "Casualidad" que sin duda llega para convertirse en la canción favorita del próximo verano.

Este tema, llega después del hit mundial “Dancing on Dangerous" con Sean Paul e Imanbek, que recibió más de 21 millones de reproducciones en Spotify en solo dos meses.

“Casualidad”, es una composición escrita por Sofía, junto con Jon Leone, Nicole Zignago, Daremola y el mismo Pedro, que trata de dos personas que coinciden, sin buscarse y saben que es cosa del universo, no por casualidad, resaltando la importancia de conectarse mutuamente, viviendo y disfrutando el momento presente.

