Superado su romance con Justin Bieber y recuperada de una internación en un centro psiquíatrico por una crisis nerviosa, Selena Gomez retomó su carrera musical y no para de consagrarse en el género pop.

Su último lanzamiento fue el single "Lose you to love me (Perderte para amarme)", el cual sus fans lo interpretaron como una sutil indirecta a su ex.

El tema ocupó el primer puesto en la lista Billboard Hot 100, el númeo 4 en el Top 40 de radios con 550 millones de reproducciones acumuladas a nivel mundial y, actualmente, tiene más de 180 millones de visitas en Youtube.

.

Ahora, Selena va por más y en las últimas horas anunció que lanzará su próximo disco titutlado "Rare (Raro)", que saldrá a la venta el 10 de enero y contará con 13 canciones de su autoría.

Estos son todos los tracks que completan el CD:

1. Rare

2. Dance Again

3. Look At Her Now

4. Lose You To Love Me

5. Ring

6. Vulnerable

7. People You Know

8. Let Me Get Me

9. Crowded Room (Feat. 6LACK)

10. Kinda Crazy

11. Fun 12. Cut You Off

13. A Sweeter Place ( Feat. Kid Cudi)

Escuchá el adelanto exclusivo de "Rare", lo nuevo de Selena Gomez: