En las últimas horas, Sebastián Yatra lanzó "Pareja del año" con Myke Towers y fue todo un éxito. Más allá de la pegadiza melodía, la canción trascendió por su letra, la cual habla de un joven que extraña a su ex pareja y continúa enamorado de ella. ¿Coincidencia?

Muchos fanáticos del colombiano relacionaron la historia del single con su pasado amoroso con Tini Stoessel, con quien finalizó su romance a menos de un año en medio de la pandemia de coronavirus.

Algunas de las oraciones más representativas del tema son: "Enamorado locamente de una chica que hoy extraño"; "El no tenerte me hace daño"; "Y a mi todo el mundo me decía, que pasaría, me dejarías" y "Es a mí, mi depresión, de ver una foto tuya y verte en la televisión".

A su vez, la composición hace referencia a una infidelidad y hay quienes creen que estaría basada en el motivo de la separación entre el artista y la intérprete de "22", quienes al comunicar su ruptura, nunca dieron motivos.

"Si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día, si nos gana la alegría, yo por fin te besaría

¿Qué pasaría? Podría ser entre él y yo, ¿quién ganaría?", dice la canción.

¡Mirá la letra completa de "Pareja del año"!

Que tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día,

Si nos gana la alegría, yo por fin te besaría,

¿Qué pasaría?, podrías ver entre él y yo quien ganaría,

Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño,

Y el no tenerte me hace daño,

Seríamos la pareja del año, cuanto te extraño,

Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía,

Y mis amigos lo sabían,

Y a mi todo el mundo me decía, que pasaría, me dejarías,

Si me dieran solo 24 horas yo la aprovecho,

Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho

Ya yo me cansé de ser amigo con derechos, yo tal vez no te merezco

Pero no hay ni que decirlo, si nos juntamos seríamos la pareja del siglo

Ponme ya a capella me da con introducirlo, navaja doble filo,

Cortamos y los videos me dio con reproducirlo

Me lo decían, yo los ignoraba

Simplemente todo, ahora quedo en la nada

Se lo hacía allá, los ojos la miraban,

Yo nunca creía que el amor cegaba

Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño,

Y no tenerte me hace daño,

Seríamos la pareja del año, cuanto te extraño,

Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía,

Y mis amigos lo sabían,

Y a mi todo el mundo me decía, que pasaría, me dejarías,

Es a mí, mi depresión, de ver una foto tuya y verte en la televisión,

Puede ser que me destruya la mente, detente,

Como dice la canción que no meten preso a nadie por robarse un corazón,

Sufriendo y llorando de pena,

Que no, ya mi llanto no vale la pena,

Yo no tengo alas, pero tu si vuelas,

Se vuelve la mala de nuestra novela,

Me tienes sufriendo y llorando de pena,

Que no, ya mi llanto no vale la pena,

Yo no tengo alas, pero tu si vuelas,

Me quitas la pista y me quedo a capella,

Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño,

Y el no tenerte me hace daño,

Seríamos la pareja del año, cuanto te extraño,

Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía,

Y mis amigos lo sabían,

Y a mi todo el mundo me decía, que pasaría, me dejarías,

Yo tenía otra melodía, de lo que resultaría,

Maldita monotonía, fue culpa tuya? ¿O fue culpa mía?,

Yo aprendí a vivir con celos, tu aprendiste a no ser mía,

Solo queda ser sincero, yo te quiero todavía