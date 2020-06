Este martes se cumplen 40 años de la edición de "The Game", octavo disco de Queen, y producción que contiene varios de los singles más exitosos de la banda británica.

Además de las regalías logradas por sus canciones y sus ventas, también fue importante conceptualmente, ya que con él demostraron la versatilidad artística de su música. Uno de los evidentes cambios de su sonido es la inclusión de sintetizadores, a tono con la época que se venía, alejándose cada vez más del rock duro de sus inicios.

Con una portada más minimalista que algunas de sus otras producciones, en donde se ve al grupo en una foto en blanco y negro sobre un fondo gris, "The Game" tiene diez canciones, algunas de las cuales participaron de distintos compilados y discos en vivo.

La tapa del disco, muy minimalista.

Mientras "Another One Bites the Dust", se acerca más al funk y la música disco, temas como "Play the Game" y "Need Your Loving Tonight" son de las grandes baladas grabadas por el cuarteto en donde se luce la voz de Freddie Mercury.

El clásico "Crazy Little Thing Called Love" tiene un tono rockabilly y "Save Me" logró meterse entre los hits de Queen a pesar de ser un tema de cierre.